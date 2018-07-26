Kazada alev alan otomobilden son anda çıktılar

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), ()- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, önce yol kenarındaki beton duvara, ardından refüje çarpıp alev alan otomobildeki 3 kişi, kendisini güçlükle dışarı atarak kurtuldu.

​Fethiye'de bugün saat 02.00 sıralarında Taşyaka Mahallesi Fethiye- Ölüdeniz Yolu üzerindeki kavşağa doğru giden Özgür Taşkın, yönetimindeki 42 ALR 11 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Önce yol kenarındaki beton duvara, ardından da refüje çarpan otomobil, alev alıp, yanmaya başladı. Sürücü Özgür Taşkın ile beraberindeki Onurcan Kılıçaslan ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk, araçtan kendilerini dışarı attı. Kazada sadece Onurcan Kılıçaslan yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olan Onurcan Kılıçaslan ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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