Kazada alev alan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü

Nedim KOVAN/GÖRELE (Giresun), () -GİRESUN’un Görele ilçesinde menfeze çarpan otomobil yandı. Kazada sürücü Nihat Şanlı (65) yaralanırken, beraberindeki eşi Zennihar Şanlı (62) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Görele ilçesi Karaburun Köyü mevkiinde meydana geldi.

Eşi Zennihar Şanlı ile Trabzon yönüne giden Nihat Şanlı, yönetimindeki 34 BE 0374 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki menfeze çarptıktan sonra alev aldı. Kazayı görenlerin yardımına koştuğu çift, hemen otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zennihar Şanlı'nın olay yerinde yaşamını kaybettiğini belirledi. Nihat Şanlı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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