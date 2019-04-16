Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile çürüttü
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile...
İmamoğlu: Maça gitmeme kimse engel olamaz
İmamoğlu: Maça gitmeme kimse engel...
İstanbul Akvaryum’a altın kategoride ‘Uluslararası Kalite Ödülü’ verildi
İstanbul Akvaryum’a altın kategoride ‘Uluslararası...
YSK, CHP'nin Maltepe itirazını görüşecek
YSK, CHP'nin Maltepe itirazını görüşecek

Kazada alev alan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü

Nedim KOVAN/GÖRELE (Giresun), () -GİRESUN’un Görele ilçesinde menfeze çarpan otomobil yandı. Kazada sürücü Nihat Şanlı (65) yaralanırken, beraberindeki eşi Zennihar Şanlı (62) hayatını kaybetti.  Kaza, saat 11.00 sıralarında Görele ilçesi...

Kazada alev alan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü

Nedim KOVAN/GÖRELE (Giresun), () -GİRESUN’un Görele ilçesinde menfeze çarpan otomobil yandı. Kazada sürücü Nihat Şanlı (65) yaralanırken, beraberindeki eşi Zennihar Şanlı (62) hayatını kaybetti. 
Kaza, saat 11.00 sıralarında Görele ilçesi Karaburun Köyü mevkiinde meydana geldi.
Eşi Zennihar Şanlı ile Trabzon yönüne giden Nihat Şanlı, yönetimindeki 34 BE 0374 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki menfeze çarptıktan sonra alev aldı. Kazayı görenlerin yardımına koştuğu çift, hemen otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zennihar Şanlı'nın olay yerinde yaşamını kaybettiğini belirledi. Nihat Şanlı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken,  polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328