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Kazada ağır yaralanan voleybolcu Beyza, yaşam savaşı veriyor

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde bisikletiyle gezmeye çıkan amatör voleybolcu Beyza Adalı (17), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Tedavi altına alınan genç kız, yaşam savaşı veriyor. Kaza, Saray'a yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Pazarcık...

Kazada ağır yaralanan voleybolcu Beyza, yaşam savaşı veriyor
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde bisikletiyle gezmeye çıkan amatör voleybolcu Beyza Adalı (17), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Tedavi altına alınan genç kız, yaşam savaşı veriyor.
Kaza, Saray'a yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Pazarcık Mahallesi Kambursöğüt mevkiinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Saray Naki Erenyol Anadolu Lisesi öğrencisi ve Trakya Gelişim Voleybol Takımı oyuncusu Beyza Adalı, üyesi olduğu Saray Belediyesi Bisiklet Kulübü üyesi arkadaşlarıyla birlikte bisikletleriyle gezmeye çıktı. Kambursöğüt mevkiinde Beyza'nın kullandığı bisiklete, A.Ö. yönetimindeki 10 ANF 09 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Beyza Adalı, otomobilin üzerine düşüp ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Beyza, Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Beyza Adalı'nın duran kalbi doktorların yoğun çabasıyla yeniden çalıştırıldı. Beyza ardından Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde Beyza Adalı'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kazayı duyan genç kızın okul ve takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Otomobil sürücüsü A.Ö.'yü gözaltına alan polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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