Kazada ağır yaralanan Onur, kurtarılamadı

Kaza, Çorlu'ya bağlı Hıdırağa Mahallesi kamyon yolu üzerinde 13 Şubat'ta meydana geldi. Çerkezköy'den Tekirdağ yönüne giden Onur Demirkıran yönetimindeki 59 UB 453 plakalı otomobil, kamyon yolu üzerinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yolun sağındaki beton bariyere çarptı. Kazada sürücü Onur Demirkıran ağır yaralanırken, araçta bulunan babası İhsan Demirkıran olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Onur Demirkıran, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Onur Demirkıran'ın cenazesi, hastane morgundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
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