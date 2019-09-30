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Kazada ağır yaralanan motosikletli hastanede öldü
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü Raşit Çakal (23), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çakal'ın kasksız olduğu öğrenildi. Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde...
GÜVENLİK 30.09.2019, 12:28
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü Raşit Çakal (23), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çakal'ın kasksız olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde geçen hafta meydana gelen kazada Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Raşit Çakal'ın kullandığı 07 NOK 71 plakalı motosiklet, park halindeki 42 DBY 22 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Asfalt zemine düşen sürücü Raşit Çakal, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Hastanede tedavisi süren Raşit Çakal önceki gün yaşamını yitirdi. Çakal'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından dün Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Raşit Çakal'ın kaza sırasında kask takmadığı belirtildi.
Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde geçen hafta meydana gelen kazada Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Raşit Çakal'ın kullandığı 07 NOK 71 plakalı motosiklet, park halindeki 42 DBY 22 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Asfalt zemine düşen sürücü Raşit Çakal, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Hastanede tedavisi süren Raşit Çakal önceki gün yaşamını yitirdi. Çakal'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından dün Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Raşit Çakal'ın kaza sırasında kask takmadığı belirtildi.
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