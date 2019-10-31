Son Dakika
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 16 gün sonra öldü
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, minibüs ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmed Hammud (25), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza, 14 Ekim'de, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümü Tandoğan...
GÜVENLİK 30.10.2019, 21:45
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, minibüs ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmed Hammud (25), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 14 Ekim'de, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümü Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Ahmed Hammud'un kullandığı 16 MA 0558 plakalı motosiklet, 13'üncü Mobilya Sokak'tan çıkan Metin T., yönetiminedeki 16 S 6078 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Hammud, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Hammud, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Hammud, bugün akşam saatlerinde, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 14 Ekim'de, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümü Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Ahmed Hammud'un kullandığı 16 MA 0558 plakalı motosiklet, 13'üncü Mobilya Sokak'tan çıkan Metin T., yönetiminedeki 16 S 6078 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Hammud, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Hammud, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Hammud, bugün akşam saatlerinde, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5