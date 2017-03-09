Kazada 7 kadının öldüğü otobüsün şoförü, İnegöl'den Bursa'daki hastaneye kaldırıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi yakınlarında, kullandığı otobüsün devrilmesi sonucu 7 kadın işçinin öldüğü, 39 kişinin ise yaralandığı kazanın ardından, yaralı şoför 55 yaşındaki Mehmet Tüzün, İnegöl Devlet Hastanesi’nden Bursa Muradiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazanın şokunu henüz atlatamayan Mehmet Tüzün’ün geçirdiği ifade verecek durumda olmadığı belirtildi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenecek olan Kadın İşçileri 22'nci Büyük Kurultayı'na katılmak üzere Ankara'ya giden Türk Metal Sendikası 1 No’lu Şube üyesi kadın işçiler, önceki gün sabah 4 otobüsle Bursa'dan yola çıktı. Bursa'nın İnegöl ve Bilecik'in Bozüyük ilçeleri arasındaki Osmaniye Köyü Mezitler Mevkii'nde gelindiğinde tanıkların ifadesine göre sürücü Mehmet Tüzün yönetimindeki 16 KT 064 plakalı otobüsle önündeki aracı solladı ancak direksiyonu toparlayamadı. Refüzdeki yağmur suyu kanalına devrilen otobüste Leyla Çiçek, Meyse Keskin, Özlem İnan, Fatma Hacıoğulları, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan aralarında otobüs sürücüsü Mehmet Tüzün’ün de bulunduğu 39 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Mehmet Tüzün, bu sabah doktor kontrolünde 112 Acil Servis ambulansı ile Bursa Muradiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu arada kaza sonrası hastanedeki tedavisi devam eden sürücü Mehmet Tüzün'ün ifadesi henüz alınamadı. Mehmet Tüzün, Bursa’daki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınacak.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınacak olan Tüzün daha sonra, adliyeye sevk edilecek.

FOTOĞRAFLI