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Kaza yerine giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 5 yaralı
ADANA'da, trafik kazasına müdahaleye giden CANKUR ekibini taşıyan aracın kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik kazasına müdahale etmeye giden...
GÜVENLİK 31.08.2019, 10:22
ADANA'da, trafik kazasına müdahaleye giden CANKUR ekibini taşıyan aracın kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik kazasına müdahale etmeye giden 01 ETS 91 plakalı CANKUR itfaiye aracı, Ferhat Suren yönetimindeki 06 DT 7425 kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan CANKUR aracı, kavşakta, park halindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait çiçek diken belediye işçilerinin getirdiği minibüse çarpıp, devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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