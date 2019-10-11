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Kaza yerinde arkadaşını bırakıp kaçan 2 gençten 1'i tutuklandı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, eğlence dönüşü kazada ölen Şakir Gülmez (20), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gülmez'i yol kenarında bırakıp kaçtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 arkadaşından aracı kullanan B.S., çıkarıldığı...
GÜVENLİK 11.10.2019, 14:03
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, eğlence dönüşü kazada ölen Şakir Gülmez (20), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gülmez'i yol kenarında bırakıp kaçtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 arkadaşından aracı kullanan B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alaşehir- Salihli Karayolu Piyadeler mevkisinde, çarşamba günü saat 14.30 sıralarında, bir hurdacı, yol kenarında erkek cesedi olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, boynunda ve sırtında yara izi tespit edilen cesedin, Şakir Gülmez'e ait olduğunu belirledi. Gülmez'in Salihli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşadığı, babasının şarküteri dükkanında çalıştığı ve kasım ayının ilk haftası askere gitmeye hazırlandığı tespit edildi.
Araştırmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Gülmez'in bir gece önce arkadaşları B.S. (19) ve M.Ç. (22) ile Alaşehir'deki bir eğlence mekanına geldiği, 3 arkadaşın alkol alıp, eğlendikten sonra B.S. yönetimindeki kamyonet ile yola çıktıkları, Şakir Gülmez ve M.Ç.'nin kamyonetin kasasına bindiğini saptadı. B.S. ve M.Ç. gözaltına alındı. İki şüpheliden B.S., alkollü olduğunu direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine, kamyonet ile bariyerlere çarptığını, bu sırada Gülmez'in kasadan düşerek öldüğünü, korkup kaçtıklarını anlattı. Jandarmadaki sorguları tamamlanınca dün adliyeye sevk edilen zanlılardan sürücü B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşamını yitiren Şakir Gülmez ise ikindide Cumhuriyet Camisi'nde kılınan namaz sonrası Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Alaşehir- Salihli Karayolu Piyadeler mevkisinde, çarşamba günü saat 14.30 sıralarında, bir hurdacı, yol kenarında erkek cesedi olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, boynunda ve sırtında yara izi tespit edilen cesedin, Şakir Gülmez'e ait olduğunu belirledi. Gülmez'in Salihli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşadığı, babasının şarküteri dükkanında çalıştığı ve kasım ayının ilk haftası askere gitmeye hazırlandığı tespit edildi.
Araştırmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Gülmez'in bir gece önce arkadaşları B.S. (19) ve M.Ç. (22) ile Alaşehir'deki bir eğlence mekanına geldiği, 3 arkadaşın alkol alıp, eğlendikten sonra B.S. yönetimindeki kamyonet ile yola çıktıkları, Şakir Gülmez ve M.Ç.'nin kamyonetin kasasına bindiğini saptadı. B.S. ve M.Ç. gözaltına alındı. İki şüpheliden B.S., alkollü olduğunu direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine, kamyonet ile bariyerlere çarptığını, bu sırada Gülmez'in kasadan düşerek öldüğünü, korkup kaçtıklarını anlattı. Jandarmadaki sorguları tamamlanınca dün adliyeye sevk edilen zanlılardan sürücü B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşamını yitiren Şakir Gülmez ise ikindide Cumhuriyet Camisi'nde kılınan namaz sonrası Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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