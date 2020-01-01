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Kaza yaptıkları otomobili bırakıp, yaralı halde kaçtılar
SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan kimliği belirsiz şahıslar, otomobili bırakarak olay yerinden yaralı halde kaçtı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Kardeşler Mahallesi Halil Rıfat Paşa köprülü...
GÜVENLİK 01.01.2020, 04:02
SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan kimliği belirsiz şahıslar, otomobili bırakarak olay yerinden yaralı halde kaçtı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Kardeşler Mahallesi Halil Rıfat Paşa köprülü kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 58 DK 539 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza yaptıktan sonra otomobilden kendi imkanları ile inen kimliği belirsiz kişiler, yaralı olarak kaza yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kaçan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Kardeşler Mahallesi Halil Rıfat Paşa köprülü kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 58 DK 539 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza yaptıktan sonra otomobilden kendi imkanları ile inen kimliği belirsiz kişiler, yaralı olarak kaza yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kaçan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
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