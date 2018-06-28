Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...
PİYASALAR – Dolar 4.64, euro 5.36 ve sterlin de 6.07 lirada
Dolar 4.64, euro 5.36 ve...
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada

Kaza yaptığı aracının yedek parçası için aynı marka araç çaldı

ADANA'da kaza yaptığı hafif ticari aracına yedek parça temin etmek için, aynı marka ve modelde araç çalan Abidin Bakır (55), yakalandı. Adana'da 01 EVP 59 plakalı hafif ticari aracıyla kaza yapan Abidin Bakır, aracını tamir ettiremeyince...

Kaza yaptığı aracının yedek parçası için aynı marka araç çaldı
ADANA'da kaza yaptığı hafif ticari aracına yedek parça temin etmek için, aynı marka ve modelde araç çalan Abidin Bakır (55), yakalandı.
Adana'da 01 EVP 59 plakalı hafif ticari aracıyla kaza yapan Abidin Bakır, aracını tamir ettiremeyince aynı marka ve modeldeki Ali A.'ya ait aracı çaldı. Sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını fark eden Ali A., polise haber verdi. Gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Çevredeki 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, otomobilin Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir işyerine gittiğini saptadı. Buraya baskın yapan polis, iki araca da el koydu. Abidin Bakır, yakalanarak gözaltına alındı. El konulan araçlar ise emniyet otoparkına çekildi. Abidin Bakır, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325