Kaza yapınca taşlanan Azeri işadamı cipini bırakıp kaçtı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - ANTALYA'da Azeri müteahhit 37 yaşındaki Zahur Hasanov, kaza yaptığı cipiyle girdiği çıkmaz sokakta diğer aracın sürücüsü ve yakınları tarafından taşlanınca aracını bırakıp kaçtı. Hasanov, yarım saat sonra cipini polis eşliğinde aldı.

Polisi harekete geçiren olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Termessos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir iş görüşmesinden gelen müteahhit Zahur Hasanov'un 07 YKN 70 plakalı cipine başka bir araç çarptı. Kendisine çarpan aracın peşine düşen Hasanov, sürekli korna çalarak durmasını istedi. Hızla kaçan diğer araç, Yeşildere Mahallesi Mahallesi'ne kadar gitti. Burada da aracı takip eden Zahur Hasanov, diğer aracın sürücüsü ile yakınlarının taşlı saldırısına uğradı. Aracıyla kaçmaya başlayan Zahur Hasanov, yanlışlıkla çıkmaz sokağa girdi. Hasanov, cipini bırakıp kaçtı. Telefonla arkadaşlarına arayan Zahur Hasanov, polisten de yardım istedi. Hasanov, polis eşliğinde giderek, içerisinde telefon, cüzdan ve kredi kartlarının bulunduğu cipini teslim aldı. Hasanov, kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.

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