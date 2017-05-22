Kaza yapan un yüklü kamyon karayolunu beyaza bürüdü

Nezir GÜNEŞ / MARDİN, () - MARDİN- Nusaybin karayolu üzerinde un yüklü kamyonun devrilmesi sonucu kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, yola dökülen un karayolunu beyaza bürüdü.

Nusaybin İlçesi'nde Şevki Kırıcı yönetimindeki 47 LF 906 plakalı un yüklü kamyon, Ortaköy yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazayı görenler 112 ve jandarmaya bildirdi. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaparken, gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Kırcı'yı ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan kamyon sürücüsü Kırıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza nedeniyle yola savrulan ve patlayan çuvallardan saçılan unlar karayolunu beyaza bürüdü. Çuvallar belediye çalışanları tarafından başka bir kamyona yüklenirken, devrilen kamyonun çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik yapılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.



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