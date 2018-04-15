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Kaza yapan TIR'dan 2 milyonluk uyuşturucu hap çıktı

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, yoldan çıkıp devrilen İran plakalı TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi, araç içinde değeri yaklaşık 2 milyon lira olan captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya...

Kaza yapan TIR'dan 2 milyonluk uyuşturucu hap çıktı
AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, yoldan çıkıp devrilen İran plakalı TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi, araç içinde değeri yaklaşık 2 milyon lira olan captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğubayazıt ilçesi Somkaya köyü yakınlarında geçen 13 Nisan günü saat 18.00 sıralarında, İran plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada kimliği açıklanmayan İran uyruklu sürücü hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TIR'ın kupa kısmındaki paketleri fark etti. Ekiplerin yaptığı aramada, paketlerin içinden, değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 66 bin 562 captagon hap ve 6 bin 400 dolar ele geçirdi.

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