Kaza yapan motosiklete bakarken, kaza yaptı: 4 yaralı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, iddiaya göre otomobilin sıkıştırdığı motosiklet yoldan çıkıp devrildi. Olay yerinden geçen ve kaza yapan motosiklete bakan başka bir sürücünün yönetimindeki otomobil ise su kanalına uçtu. İki kazada 4 kişi yaralandı.Kaza 15.30 sıralarında, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Ambarköprü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sıkıştırması sonucu Ramazan Türk (28) yönetimindeki plakası olmayan motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Sürücü ile motosiklette bulunan kardeşi Kerim Türk (25) yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Motosikleti sıkıştıran otomobilin plakasının belirlenmesi için polis tarafından çalışma başlatıldı.Öte yandan, olay yerinden geçen kaza yapan motosiklete bakan Mazhar Serdar (77), yönetimindeki 55 AB 395 plakalı otomobil de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Sürücü ile araçta bulunan eşi Sakine Serdar (74) yaralandı. Yaralı çift, olay yerine çağırılan ambulansla aynı hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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