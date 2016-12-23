Kaza yapan araçlar duvarın üzerinde kaldı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te freni boşalan kamyonet, iki otomobile çarptı. Kamyonet ile bir otomobil yol kenarındaki korkulukları parçalayarak duvarın üzerinde kaldı.

Kaza, Serdar Mahallesi Güner Sokak'ta meydana geldi. Taha Biçici yönetimindeki 06 GEZ 14 plakalı kamyonet freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak önündeki Aziz Gezgin'in kullandığı 41 AC 908 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra, Zülküf Mut'un kullandığı 34 LL 701 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kamyonet ile çarpıştığı otomobil yol kenarındaki korkulukları parçalayarak, duvarın üstünde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralan Zülküf Mut'a müdahalede bulundu. Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zülküf Mut tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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