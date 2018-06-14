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Kaza yapan araçlar, alev topuna döndü

TUNCELİ, () - TUNCELİ- Elazığ karayolunda çarpışan iki otomobilden birindeki LPG deposunun alev alması sonucu yangın çıktı. 7 kişinin yaralandığı kazadan sonraki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Tunceli-Elazığ karayolunda,...

Kaza yapan araçlar, alev topuna döndü

TUNCELİ, () - TUNCELİ- Elazığ karayolunda çarpışan iki otomobilden birindeki LPG deposunun alev alması sonucu yangın çıktı. 7 kişinin yaralandığı kazadan sonraki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Tunceli-Elazığ karayolunda, dün saat 21.00 sıralarında hatalı sollama nedeniyle iki otomobil çarpıştı. İki araç da şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından araçlardan birinin LPG deposunun alev alması ile yangın çıktı. Yangının kısa sürede diğer araca da sıçradı. Kazanın ardından araçlarda bulunan kendi imkanları ile dışarı çıkan 7 yaralı, gelen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de araçlardaki yangını söndürdü. Ancak 2 araç da kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası iki aracın yanması, yoldan geçen bir kişi tarafından amatör kamera ile kaydedildi.

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