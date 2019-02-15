Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Erdoğan, Üçlü Zirve sonrası konuştu: Denizi geçtik, derede boğulamayız
Üçlü zirveden sonra ortak bildiri

Kaza yapan araca çarptı: 8 yaralı

Mustafa ULUSOY/KARGI (Çorum), () - ÇORUM'un Kargı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Bu sırada başka bir araç da kaza yapan otomobildeki yaralılara müdahale eden 112 sağlık personeline ve ardından...

Kaza yapan araca çarptı: 8 yaralı

Mustafa ULUSOY/KARGI (Çorum), () - ÇORUM'un Kargı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Bu sırada başka bir araç da kaza yapan otomobildeki yaralılara müdahale eden 112 sağlık personeline ve ardından da otomobile çarptı. Kazalarda toplam 8 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Kargı ilçesi Samsun-İstanbul D-100 Karayolu Beygircioğlu Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Samsun istikametine giden Veysel Kara yönetimindeki 34 BL 4852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi araçtaki yaralılara müdahale ettiği sırada Seyfettin Kılıç yönetimindeki 34 EJ 0049 plakalı hafif ticari araç önce 112 personeline ardından da kaza yapan otomobile çarptı. İki kazada iki sürücü ile Yeter Karabıyık, Cemil Karabıyık, Mehmet Karabıyık, kazayı görüp yardıma gelen İdris Doğan, ambulans şoförü Serkan Usluoğlu ve Şadiye Kılıç yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibi tarafından ambulanslarla Kargı ve Osmancık devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan İdris Doğan ise buradaki müdahale sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328