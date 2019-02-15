Kaza yapan araca çarptı: 8 yaralı

Mustafa ULUSOY/KARGI (Çorum), () - ÇORUM'un Kargı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Bu sırada başka bir araç da kaza yapan otomobildeki yaralılara müdahale eden 112 sağlık personeline ve ardından da otomobile çarptı. Kazalarda toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Kargı ilçesi Samsun-İstanbul D-100 Karayolu Beygircioğlu Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Samsun istikametine giden Veysel Kara yönetimindeki 34 BL 4852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi araçtaki yaralılara müdahale ettiği sırada Seyfettin Kılıç yönetimindeki 34 EJ 0049 plakalı hafif ticari araç önce 112 personeline ardından da kaza yapan otomobile çarptı. İki kazada iki sürücü ile Yeter Karabıyık, Cemil Karabıyık, Mehmet Karabıyık, kazayı görüp yardıma gelen İdris Doğan, ambulans şoförü Serkan Usluoğlu ve Şadiye Kılıç yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibi tarafından ambulanslarla Kargı ve Osmancık devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan İdris Doğan ise buradaki müdahale sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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