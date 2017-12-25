Kaza sonrası tartıştığı sürücüyü öldüren eski muhtar adliyede

ESKİŞEHİR'de, otomobiliyle karıştığı hasarlı kaza ardından tartıştığı kamyonet sürücüsü Mehmet Yılmaz'ı (42) tabancayla vurarak öldüren eski muhtar Halit Kaya (67), adliyeye sevk edildi.

Olay dün akşam Mutallip Orta Mahalle'de meydana geldi. Emirler Mahallesi eski muhtarı Halit Kaya yönetimindeki 26 DR 966 plakalı otomobil, Mehmet Yılmaz yönetimindeki 06 ACE 71 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İki araçta hasar oluşurken, sürücüler Yılmaz ve Kaya arasında tartışma çıktı. Halit Kaya yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla Mehmet Yılmaz'a ateş etti. Mehmet Yılmaz başına isabet kurşunla olay yerinde öldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Halit Kaya, yapılan sorgulama ardından bugün adliyeye sevk edildi.



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