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Kaza sonrası levye ile diğer aracın camını kırdı

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kaza sonrası, ikisi de kadın olan sürücülerden birinin, diğer araca levyeyle saldırdığı ileri sürüldü. Kaza, dün gece Üçyol Kavşağı'nda meydana geldi. Gül...

GÜVENLİK 23.10.2019, 12:31
Kaza sonrası levye ile diğer aracın camını kırdı
İZMİR’in Karabağlar ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kaza sonrası, ikisi de kadın olan sürücülerden birinin, diğer araca levyeyle saldırdığı ileri sürüldü.
Kaza, dün gece Üçyol Kavşağı'nda meydana geldi. Gül Ö. (41) yönetimindeki 35 KH 3132 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yaparken 35 GD 3613 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Gül Ö., hafif şekilde yaralanırken, yanındaki arkadaşı Eda S (40) yaralanmadı. Araçlarda hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Kaza sonrasında kimliği belirlenemeyen 35 GD 3613 plakalı otomobilin kadın sürücüsü, iddiaya göre aracından inerek, Gül Ö. yönetimindeki otomobile levye ile saldırıp, camlarını kırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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