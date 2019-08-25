Kaza sonrası 35 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada ağır yaralanan Ender Aktaş (28), 35 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.Kaza, 20 Temmuz'da, Gökçebey ilçesi girişindeki Çukur kavşağında meydana geldi. Ender Aktaş yönetimindeki 67 AJ 775 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Havva Aktaş (60) ve Fatma Kurubaş (63) hayatını kaybetti, sürücü Ender Aktaş ile Enes Aktaş (14), Esma Aktaş (34) ve Ekin Aktaş (5) da yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde 35 gündür tedavi gören Ender Aktaş, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Ailenin, oğulları Enes Aktaş'ın boks maçı gittikleri Gümüşhane'den Zonguldak'a dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.