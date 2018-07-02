Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Kaza kurşunuyla şehit olan uzman çavuş toprağa verildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde helikopterin güvenliğini alırken kaza kurşunuyla yaralanan, götürüldüğü Ankara GATA'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen...

Kaza kurşunuyla şehit olan uzman çavuş toprağa verildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde helikopterin güvenliğini alırken kaza kurşunuyla yaralanan, götürüldüğü Ankara GATA'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.
Hastane morgundan alınan evli ve 1 çocuk babası Ahmet İmalı'nın cenazesi ilk olarak baba evine götürüldü. Burada duaların edilip helallik alınmasının arından şehidin naaşı Ulu Cami'ye götürüldü. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 2'nci Ordu Komutanlığı Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, şehidin ailesi, yakınları, askerler ve vatandaşlar katıldı.
Törende şehidin üniformasını giyen eşi Sultan, annesi Ayşe ve kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp ağıtlar yaktı. Güçlükle ayakta durmaya çalışan baba Mehmet İmalı'yı ise protokol üyeleri teskin etmeye çalıştı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındıktan sonra Ahmet İmalı'nın naaşı askerler tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.
Ahmet İmalı, götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325