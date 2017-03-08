Kaza kurbanı kadınlara, Kadınlar Günü'nde gözyaşlarıyla uğurlama

Edip TEKİN- Berktuğ ÖNCÜ- Faruk KAHRAMAN- Recai GÜLER- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi’ni ziyaret ederek, dün İnegöl İlçesi yakınlarında meydana gelen ve 7 kadın işçinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Müezzinoğlu, daha sonra kazada yaşamını yitiren Özlem İnan'ın Ataevler Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenecek olan Kadın İşçileri 22. Büyük Kurultayı'na katılmak üzere Ankara'ya giden Türk Metal Sendikası 1 No’lu Şube üyesi kadın işçiler, dün sabah 4 otobüsle Bursa'dan yola çıktı. Bursa'nın İnegöl ve Bilecik'in Bozüyük ilçeleri arasındaki Osmaniye Köyü Mezitler Mevkii'nde gelindiğinde sürücü Mehmet Tüzün, yönetimindeki 16 KT 064 plakalı otobüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Devrilen otobüsteki kadınlardan Leyla Çiçek, Meyse Keskin, Özlem İnan, Fatma Hacıoğulları, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın yaşamını yitirdi. Kazada yarlanan 39 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TÜRK METAL'E BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

Dün kaza sonrası Bursa'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, bu sabah taziye ziyaretinde bulunmak için Türk Metal- Sen Şubesi binasına gitti. Bakan Müezzinoğlu'nu Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk Metal- Sen Genel Başkanı Pervul Kavlak karşıladı. Bakan Müezzinoğlu, kadının ömür boyu emek peşinde olduğunu belirterek, "Doğum yapıyor, üretiyor. Ömrü boyunca üretiyor. Kadınların bu hukukunu korumak erkeklerin temel sorumluluğudur. Kadınların hak ettiği yeri yakalamaları için çalışan kadınların hak ettiği güzel günleri görmemiz amacıyla sürecin daha olumluya gitmesini temenni ediyorum" dedi. Bakan Müezzinoğlu, Ankara’daki kurultaya giden 7 kadının yaşamını yitirdiği kazanın sebebinin insani hata olabileceğini belirterek, bunun yapılacak araştırma sonucu belli olacağını söyledi.

Türk Metal- Sen Genel Başkanı Pervul Kavlak da kazada yaralanan 39 işçiden büyük çoğunluğunun taburcu edildiğini belirterek, "Halen İnegöl Devlet Hastanesi’nde 5, Uludağ Üniversitesi’nde 1, Acıbadem Hastanesi’nde 1 ve İstanbul Amerikan Hastanesi’nde de 1 yaralının tedavileri devam ediyor. Hayati tehlikesi olan yok" dedi.

BAKAN, CEMEVİNDEKİ CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Bakan Müezzinoğlu, Türk Metal- Sen ziyaretinin ardından dünkü kazada yaşamını yitiren otomotiv yan sanayi üretimi yapan Yazaki fabrikasında işçi olarak çalışan Özlem İnan’ın Ataevler Cemev’ndeki cenaze törenine katıldı.

KANSERİ YENMİŞ

Cenazesi Mudanya İlçesi’nde toprağa verilecek Özlem İnan’ın Cömert İnan ile evli olduğu ve Atakan adında 4 yaşında oğlu olduğu öğrenildi.

Bu arada Özlem İnan’ın yakalandığı akciğer kanserini de tedavi sonucu yendiği bildirildi.

Bakan Müezzinoğlu, cenaze töreninde Özlem İnan’ın eşi Cömert İnan’a başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

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