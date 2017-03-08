Kaza kurbanı kadınlara, Kadınlar Günü'nde gözyaşlarıyla uğurlama (4)

'BU ÖLÜM SANA YAKIŞMADI'

Bursa'nın İnegöl İlçesinde dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 7 kadından, 2 çocuk annesi Leyla Çiçek’in cenazesi öğle vakti Mudanya İlçesinde Güzelyalı Duran Camii’nde kılınan namazından ardından Güzelya Yeni Belediye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Leyla Çiçek’in ailesi ve yakınları CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Bursa Vali Yardımcısı Yalçın Bulut, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Muhsin Özlükurt, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çalıştığı otomotiv yan sanayi üretimi yapan Yazaki Fabrikasındaki mesai arkadaşları katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde Leyla Çiçek’in eşi Alper Çiçek, oğlu lise 12’nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Alperen ve ilk öğretim okulu 5'inci sınıf öğrencisi kızı Selenay Çiçek gözyaşları döktü.

Arkadaşlarını kaybettikleri için bugün 08.00-16.00 vardiyasında çalışmayan Yazaki işçileri cenaze töreninde Leyla Çiçek’i son yolculuğa uğurladı. Cenazede Leyla Çiçek’in arkadaşı Suna Uray, tabuta sarılarak, "Seni bu yüzden mi oraya gönderdik. Böyle mi gelecektin buraya? Biz bugünleri görmek için mi seni oraya gönderdik. Yakıştı mı sana bu? Seni nasıl gönderdik, sen nasıl döndün, bu ölüm sana bu yaşında hiç yakışmadı" dedi.

Bu arada, Bursa Ataevler Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Mudanya’ya gönderilen Özlem İnan’ın cenazesi de Belediye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÖNCE OTOBÜSÜNÜ SONRA KOLTUĞUNU DEĞİŞTİRMİŞ

İnegöl'de yaşanan kazada ölen kadın işçilerden 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma Hacıoğulları'nın cenazesi merkez Osmangazi İlçesi Yeni Karaman Mahallesi Baysal Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Ailesinin yanı sıra protokol üyeleri ile çalışma arkadaşlarının katıldığı cenaze törenin ardından Hacıoğulları'nın cenazesi Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hacıoğulları Ailesi'nin aile dostları olduğunu söyleyen Yeni Karaman Mahallesi Muhtarı Seyfi Yurtaçan, "Fatma çok iyi bir insandı. Dün onun otobüsü farklıymış. Arkadaşları ile yolculuk yapmak için otobüsünü değiştirmiş. Daha sonra uykusu gelmiş ve bu kez otobüste bir başka arkadaşı ile koltuk değişikliği yapmış. Ve kazada ölmüş" dedi.

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