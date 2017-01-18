Kaza kurbanı diş hekiminin eşinden 'başka araç' iddiası

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-ÇANAKKALE’nin Gelibolu İlçesi’nde yakınlarında geçen yıl Mart ayında motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ölen dişhekimi 49 yaşındaki Levent Yanar’in eşi 38 yaşındaki Ekin Gülşen Yanar, kocasının düşme sonucu değil, düştükten sonra üzerinden başka bir aracın geçmesi sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Kaza, 6 Mart 2016 günü Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Evreşe Beldesi yakınlarında meydana geldi. Levent Yanar, yönetimindeki 06 GTJ 79 plakalı motosiklet, Evreşe Beldesi yol ayrımında henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosikletten düşen dişhekimi Yanar, koruyucu kıyafetleri ve kaskı olmasına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Levent Yanar’in Edirne’nin Keşan İlçesi’nde yaşayan iki çocuk annesi eşi Ekin Gülşen Yanar, eşinin kendi tedbirsizliği sonucu kazanın yaşanmadığını ve ölümüne başka araç veya araçların da karışmış olabileceğini iddia etti.

"BİR ARACIN ALTINDA SIKIŞMIŞ OLABİLİR"

Gelibolu Cumhuriyet Savcılığı'nca olayın soruşturma aşamasının devam ettiğini belirten Ekin Gülşen Yanar, "Ben bunun bir kaza olmadığı düşüncesindeyim. Bu nereye varır bilmiyorum. Olay yerinde motosikletle 90 metre kesintisiz fren yapılmış. Lastikler birkaç santim incelmiş. Ancak motorda bir hasar yok. Bazı yayın organlarında düşüp başını asfalta çarptığı, önünden geçen hayvanın kazaya neden olduğu şeklinde bilgiler paylaşıldı. Ama bununla ilgili hiçbir delil yok. Ben eşimle motora bindiğim için iyi kullandığını ve manevralarının iyi olduğunu biliyorum. Eşimin babası da aynı zamanda motor tamircisidir. Kendisi 90 metre fren yapmasına rağmen düşmemiş. Son 3 metrede düşüyor. Hayvan çıksaydı da geniş bir yol, manevra yapması zor olmayacaktı. Ayrıca 90 metre frenin ardından hızı 30’lara düşecektir. Bu kadar fren yapıp düşmemesine rağmen son 3 metrede düşerek hayatını kaybedecek kadar başına hasar alıyor. Bu hızla da hiç kimse bu denli bedenen hasar görmez. Kask firmasıyla da konuştum. Önce kaskın parçalanması daha sonra kafatasının parçalanması gerektiğini söylediler. Eşimin kaide kemiği bile kırılmış. Şu demek oluyor ki, bir aracın altında sıkışmış olabilir" dedi.

"KASKI ÇÖPLÜKTE BULDUM"

Kocasına ait koruyucu giysi ve kaskın çöpe atıldığını belirten Yanar, "Ben kaskı 4 saatlik arama sonucu Evreşe çöplüğünde buldum. Bunu incelemeye götürdüğümde, bana bununla ne bulabileceğimiz soruldu. Bende bunun bir delil olduğu konusunda ısrar ettim. Ayrıca kaskın klipsinden açılmadığı yanından koptuğunu gördüm. Çünkü eşimin çenesinde bir kesik oluşmuştu. Kask kafasında takılıyken uygulanan basınçla dönmeye çalışmış. Bu da bana bir aracın altında bunun olabileceği düşüncesini çağrıştırıyor" dedi.

"4 DAKİKA IŞIK PATLAMALARI OLUYOR"

Ekin Gülşen Yanar, olay yerine yakın bir dinlenme tesisinde güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiğini ifade ederek, "Görüntüler uzaktan çekilmiş. Uzakta olsa savcı tarafından da söylenen 4 dakika boyunca bir aracın durduğu yönünde. Olay anında kuvvetli ışık patlamaları oluyor. Savcıya bununla ilgili yorum yapmasını söylediğimde, motosikletin ışıkları olabileceğini söyledi. Ama benim düşüncem buna başka bir aracın sebep olduğu ve o ışık patlamalarının da kaskın üzerinden geçmeye çalışırken ki hareketten kaynaklandığı" dedi.

Yanar, kazayla ilgili yürütülen soruşturmanın yanı sıra kendilerinin de bilgi toplamaya çalıştıklarını belirterek, bu konuda kendilerine yardımcı olmak isteyenlerin veya başka görgü tanıklarının polis ya da jandarmaya başvurabileceğini söyledi.

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