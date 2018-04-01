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Kaza, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza dün akşam saatlerinde Kardeşler Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden...

Kaza, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı
SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza dün akşam saatlerinde Kardeşler Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Cumhuriyet Üniversitesi yönüne giden Hilmi Gedikli yönetimindeki 58 NR 731 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarında park halindeki 58 DE 400 plakalı araca çarptı, ardından takla attı. Kazada araç sürücüsü Gedikli ağır yaralandı. Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gedikli, ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı ise olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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