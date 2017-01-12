Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

Kayyumlara suikaste hazırlanan PKK'lı ölü ele geçirildi (2)

VALİLİKTEN KAYYUMLARA SALDIRI AÇIKLAMASI Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanlığı görevi yapmakta olan kayyumlara, siyasetçi ve işadamlarına yönelik olarak saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen...

Kayyumlara suikaste hazırlanan PKK'lı ölü ele geçirildi (2)

VALİLİKTEN KAYYUMLARA SALDIRI AÇIKLAMASI
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanlığı görevi yapmakta olan kayyumlara, siyasetçi ve işadamlarına yönelik olarak saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 kişinin güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Yapılan çalışmalar kapsamında, ilimizde özellikle Belediye Başkanlığı görevi yapmakta olan Kayyumlara, önemli siyasetçi ve işadamlarına yönelik olarak saldırı gerçekleştirileceği şeklinde alınan bilgiler doğrultusunda 12.01.2017 günü saat 03.30 sıralarında ilimiz Yenişehir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir ikamete güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyon sırasında şüpheli şahıs ile güvenlik güçlerimiz arasında çıkan silahlı çatışmada şüpheli şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon sonrasında etkisiz hale getirilen şahısla irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Çıkan çatışma sonucunda olay yerinde yapılan incelemelerde etkisiz hale getirilen şahıs üzerinden 1 tabanca, 2 şarjör, 42 fişek ve başka bir şahıs adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Terör ve terör örgütlerine yönelik verilen mücadele kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edecektir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55