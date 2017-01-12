Kayyumlara suikaste hazırlanan PKK'lı ölü ele geçirildi (2)

VALİLİKTEN KAYYUMLARA SALDIRI AÇIKLAMASI

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanlığı görevi yapmakta olan kayyumlara, siyasetçi ve işadamlarına yönelik olarak saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 kişinin güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan çalışmalar kapsamında, ilimizde özellikle Belediye Başkanlığı görevi yapmakta olan Kayyumlara, önemli siyasetçi ve işadamlarına yönelik olarak saldırı gerçekleştirileceği şeklinde alınan bilgiler doğrultusunda 12.01.2017 günü saat 03.30 sıralarında ilimiz Yenişehir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir ikamete güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyon sırasında şüpheli şahıs ile güvenlik güçlerimiz arasında çıkan silahlı çatışmada şüpheli şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon sonrasında etkisiz hale getirilen şahısla irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Çıkan çatışma sonucunda olay yerinde yapılan incelemelerde etkisiz hale getirilen şahıs üzerinden 1 tabanca, 2 şarjör, 42 fişek ve başka bir şahıs adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Terör ve terör örgütlerine yönelik verilen mücadele kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edecektir."