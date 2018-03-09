Kayseri’deki FETÖ davasında 2 mahrem imama hapis cezası

KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan, öğretmen Emrah Uğuz ile akademisyen Ramazan Topal, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahrem imam oldukları iddia edilen sanıklardan Ramazan Topal 10 yıl, Emrah Uğuz ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda KHK ile görevlerinden ihraç edilen tutuklu sanıklar Emrah Uğuz ve Ramazan Topal, hazır bulundu. Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını istedi.

‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan’ yargılanan Emrah Uğuz, 11 aydır tutuklu olduğunu belirterek, “Suç işlemedim. Hiçbir örgüte bulaşmadım. 12 yıllık meslek hayatım boyunca adli soruşturma dahi geçirmedim. Ailemden ve benden terörist çıkmaz. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum” dedi. Mahkeme, Emrah Uğuz’u istinaf yolu açık olmak şartıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ramazan Topal da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “12 aydır tutukluyum. Örgütle alakam asla olmadı. Beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti Ramazan Topal’ı da aynı suçtan 10 yıl hapse mahkum etti.

