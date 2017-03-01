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Kayseri’deki cinayete 6 tutuklama

KAYSERİ, () - KAYSERİ’de 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin...

Kayseri’deki cinayete 6 tutuklama

KAYSERİ, () - KAYSERİ’de 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda 25 Şubat'ta hareket halindeki bir otomobile av tüfeği ile ateş açılması sonucu Salih Soylu öldü, aynı araçtaki Atilla Köklü de yaralandı. Olayla ilgili Kocaeli ve Ankara'da gözaltına alınarak Kayseri'ye getirilen ve Emniye tteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adli Tabiplik'teki sağlık kontrolleri ardından adliyeye gönderildi. Nöbetçi mahkeme zanlılardan Musa Şahin, Sinan Alnıaçık, Engin Kıtır, Seda Naşvat, Ünal Akyol ve Melih Bal'ın tutuklanmasına karar verirken, G.K., T.Y., F.K. ve N.N. serbest bırakıldı.
Şüphelilerin sorgularında, Seda Naşvat'ın Siirt'te öğretmen olduğunu, sosyal medya üzerinden tanıştığı Atilla Köklü'nün, yurt dışı şikeli maçlar üzerinden bahis oynayarak çok para kazandıklarını, kendisine de para kazandırabileceklerini söyleyerek, aralıklarla kredi çektirdiği ve toplam 90 bin TL paranın, kendi hesabına yatırılmasını sağladığını öne sürdükleri belirtildi. Köklü'nün, 'Memuriyetin biter' tehdidiyle para istemeye devam ettiği, bunun üzerine Seda Naşvat'ın durumu eniştesi Musa Şahin'e anlattığı, Şahin'in de cinayet olayına karışan kişileri İstanbul ve Kocaeli'den toplayarak 2 araçla Kayseri'ye geldikleri ve saldırıyı düzenledikleri öne sürüldü.

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