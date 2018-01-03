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Kayseri’de uyuşturucu ticaretine 12 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()-  KAYSERİ’de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu yargılanan Yunus Yıldırım, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  Geçen yıl Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları’nda Emniyet Müdürlüğü Narkotik...

Kayseri’de uyuşturucu ticaretine 12 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()-  KAYSERİ’de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu yargılanan Yunus Yıldırım, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Geçen yıl Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları’nda Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda Yunus Yıldırım, 35 gram bonzai ile yakalandı. Yıldırım, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. Mahkemede Yıldırım, "Ben asla uyuşturucu ticareti yapmadım, ara sıra içtiğim oluyor ama ticaretini hiçbir zaman yapmadım. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Yunus Yıldırım'a uyuşturucu ticaretinden 12 yıl hapis ve 25 bin lira para cezası verdi.

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