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Kayseri’de uyuşturucu satıcısı 5 sanığa hapis cezası

KAYSERİ’de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ve ayrı ayrı yargılanan 4’ü tutuklu 5 sanığa, 8 yıl 4 ay ile 11 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda, tutuklu sanıklar...

Kayseri’de uyuşturucu satıcısı 5 sanığa hapis cezası
KAYSERİ’de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ve ayrı ayrı yargılanan 4’ü tutuklu 5 sanığa, 8 yıl 4 ay ile 11 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda, tutuklu sanıklar Yusuf Çağrı Tekin (30), Kemal Akdağ (39), Mehmet Karaca (47) ve Mehmet Kaya (31) ile tutuksuz sanık Necati T. (36) duruşmada hazır bulundu. Uyuşturucu bağımlısı olduğunu ifade eden sanık Yusuf Çağrı Tekin, "5 yıldır içiciyim. Van’da uyuşturucu madde buldum. İstanbul’a çalışmaya giderken, 8 bin lira vererek aldığım uyuşturucu madde ile Kayseri’de yakalandım. Ticaretini asla yapmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar Kemal Akdağ, Mehmet Karaca ve Mehmet Kaya ile tutuksuz sanık Necati T. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarini istedi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanıklardan Yusuf Çağrı Tekin ve tutuksuz sanık Necati K.’ye ‘Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan’ 11’er yıl hapis ve 20’şer bin Türk Lirası da adli para cezası verdi. Mahkeme heyeti, etkin pişmanlıkta bulunan Kemal Akdağ, Mehmet Karaca ve Mehmet Kaya’yı da aynı suçtan, 8’er yıl 4’er ay hapis ve 16’şar bin lira da adli para cezasıyla cezalandırdı.

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