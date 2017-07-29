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Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,() -  KAYSERİ'nin İncesu İlçesi'nde dün gece otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza dün gece, Kayseri-Niğde karayolu İncesu ilçesi...

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,() -  KAYSERİ'nin İncesu İlçesi'nde dün gece otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza dün gece, Kayseri-Niğde karayolu İncesu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Niğde yönüne giden Murat Doğanç (37) yönetimindeki 38 HV 192 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Bekir Göz(53) yönetimindeki 38 BP 492 plakalı traktörün iddiaya göre aydınlatması olmayan römorkuna çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobilde bulunan sürücünün eşi Elif Doğanç (39) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan sürücü Murat Doğanç ile oğlu Süleyman (12) ağır yaralandı. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan baba ve oğlunun durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazada hafif yaralanan traktör sürücüsü Bekir Göz tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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