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Kayseri’de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
GÜVENLİK 09.01.2020, 23:47
KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarında meydana geldi. Ahmet Keser yönetimindeki 38 NP 781 plakalı otomobil ile Osman Batuhan Gültekin'in kullandığı 58 HB 462 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 7 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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