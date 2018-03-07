Kayseri’de FETÖ sanığı öğretmen ve eczacıya hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, FETÖ/PDY davasında yargılanan tutuksuz 4 sanıktan öğretmen Hasan K.'ye 6 yıl 10 ay, eczacı Kamil K.'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar eczacı Kamil K., öğretmen Hasan K. ile Hayrullah Ö. ve Mehmet C. hazır bulundu. Haklarında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kamu davası açılan sanıkların savunmaları alındı. Suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, FETÖ’ye ait kurumlarda öğretmenlik yaptığı iddia edilen Hasan K.’yi ‘silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, eczacı Kamil K.’ye de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, mevcut durumlarının devamına karar verdi. Tutuksuz sanıklardan Hayrullah Ö., ‘örgüt üyeliği'nden beraat ederken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Mehmet C.’nin ise bu dosyadan ayrılarak, farklı tarihte yargılanmasına karar verildi.