Kayseri’de FETÖ sanığı 26 kadın eğitimciye ceza yağdı

KAYSERİ’de FETÖ/PDY davasında, aralarında KHK ile kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED) ve Aktif Eğitim-Sen üyesi öğretmenler ve Kayseri’deki bazı okulların müdür ve müdür yardımcılarının da bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada 26 kadın sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı yargılanan tutuklu sanıklardan, Ahsen Demirağ, Sare Harmancı, Gülay Özmen ve Lütfiye Köremez ile tutuksuz sanıklar Fatoş Emel S, Filiz S, Hanife N, Emine B.Y, Emine Ö, Fatma M.B, Gülay G, Gülhan T, Hadiye Ş.B, Hülya G, Rukiye A, Saniye Y, Selma Ü, Yasemin Ç, Zeliha B, Selenga S.Y, Gülhanım Y, Hatice K, Hülya B, Yasemin B, Nilgün B, Adnan Ö, ve Erol K. Mahkemede hazır bulundu. Tutuksuz sanık Fatma D. İse duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Mudanya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nden katıldı.

Duruşmada FETÖ silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen sanıkların savunmaları alındı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanan Hadiye Ş.B. 15 Temmuz’a kadar örgütle olan irtibatından bahsederek, şunları söyledi:

“Ben bu yapı içerisinde 15 Temmuz’a kadar bulundum. Maalesef örgüt talimatları doğrultusunda bu yapıya bağlı kaldım. Örgütten aldığım talimatlarla çocuklarımı okullarına gönderdim. Bank Asya’ya para yatırdım. ByLock ve Eagle programlarını indirdim. 17/25 sonrası da örgüte bağlı kalarak örgüt faaliyetlerini yürüttüm. Eşim de Milli Eğitim’de erkek yapılanmasına dair tüm bildiklerini anlattı. Ancak bu yargılamada anladım ki örgüt şu an bile, aktif ve diridir. Örgüt hala elemanlarına emirler veriyor. Benim de 2 yolu seçmem gerekiyordu. Ya devam edecektim ya da itiraf edecektim. Ben de utancım gereği itirafta bulundum."

Hadiye Ş.B, etkin pişmanlıkta bulunmasından dolayı örgüt tarafından kafir ilan edildiğini de belirterek, "Örgüt ele başı duyduğuma göre etkin pişmanlıkta bulunanları kafir ilan etti. Ne mutlu bana ki o örgütten kurtulmuş, aklımı başıma almışım, yaptıklarım için pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanıklardan Sare Harmancı’yı 8 yıl 1 ay 15 gün, Ahsen Demirağ, Gülay Özmen ve Lütfiye Köremez’i ise, 6’şar yıl 10’ar ay 15’er gün hapis cezasına çarptırarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tutuklu tüm sanıkların tahliyelerine karar verdi.

Tutuksuz sanıklardan Yasemin B. 7 yıl 6 ay, Selenga S.Y, Saniye Y, Hatice T, Hülya B, Gülhanım Y, Gülhan T., Fatoş E.T., Fatma M.B., Hülya B, Selma Ü. ve Gülay G'ye. 6’şar yıl 10’ar ay 15’er gün, Filiz S, Hanife N, Fatma D, Zeliha B, Emine B.Y, Rukiye A, ve Emine Ö. İse, 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklar Nilgün B ve Hadiye Ş.B, 1’er yıl 8’er ay 18’er gün, Yasemin Ç. İse 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı ve bu 3 sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Öte yandan aynı dosyada yargılanan tutuksuz sanıklar Adnan Ö. Ve Erol K. ise ‘örgüt üyeliğinden’ beraat etti.