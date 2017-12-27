Kayseri’de FETÖ'den yargılanan 4 kişiye hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 1'i tutuklu, 4 sanık, 6 yıl 3 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Erhan E., Fidan A. ve Salih İ. salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Hazni İşler ise Mardin E Tipi Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada, sanıkların savunmaları alındı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, ‘ByLock' kullandığı gerekçesiyle Erhan E. ve Fidan A.'yı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı. Mahkeme, tutuklu sanık Hazni İşler’in ise 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırmasına ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla, tahliyesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan komiser yardımcısı Salih İ. ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.