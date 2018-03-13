Kayseri’de 9 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ’de ’DEAŞ terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılanan, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet yürüyüşüne saldırı hazırlığındayken yakalanan 'Zekeriya' kod adlı Oğuzhan Korkmaz’ın da bulunduğu, 2’si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi.Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada başka bir suçtan tutuklu DEAŞ üyesi Oğuzhan Korkmaz ve Safa Sarıbek ile tutuksuz sanıklardan Suriye uyruklu Yusuf İ., Yunus S., Amir S., Loay S., Erdin S., Barış E. ve Ahmet T. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Suriye’ye gittikten sonra babası M.K tarafından ihbar edildiğini belirten Oğuzhan Korkmaz, “Babamın ifadelerinden bir kısmı doğru. Kayseri’de kötü bir çevrem vardı. Ardından İslam dinine yönelip, Suriye’de yaşanan iç savaş dolayısıyla oraya gitmeye karar verdim. Sosyal medyada Zübeyir T. ve Hüseyin T. ile irtibata geçtim. Orada neler yaşandığını ve Suriye’ye nasıl geçebileceğimi sordum. 2015 Mart ayında Hatay üzerinden Suriye’ye geçtim. Haritam bölgesinde Cephetül Nusra isimli grupla 1.5 ay kaldım” ifadelerine yer verdi.

İdeolojik ve dini bir eğitim almadığını söyleyen Korkmaz, “Silahlı ya da dini bir eğitim almadım. Eğitim için beklettikleri sırada Esad rejimine bağlı hava unsurları bulunduğumuz bölgeyi bombaladı. Sol kolum ve çenemden yaralandım. Türkiye sınırında bulunan Suriye’de bir hastanede tedavi gördüm. Kaçakçı yardımıyla yasa dışı yollarla yeniden Türkiye’ye geldim. Suriye’de Cephetül Nusra, Ahraru Şam ve Falaku Şam adlı gruplarla temas halindeydim. Örgüt içinde Zekeriya kod adını kullanıyordum. Sıhhiye eğitimi aldım” diye konuştu.

'CİHADIN SUÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Tutuklu sanıklardan Safa Sarıbek ise, hakkında yapılan iddiaları kabul etmeyerek, “Cihad kelimesi Kuran'da geçiyor. Hem de sünnettir. Tüm bunlar varken cihadın suç olduğunu düşünmüyorum. Sağ el işaret parmağımı havaya kaldırarak fotoğrafım var. Fotoğrafla örgüt üyesi olduğum söyleniyor.Allah’a inanan her Müslüman bu işareti yapar” dedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tüm sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Nisan'a erteledi.