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Kayseri’de 3 Suriyeli tartıştıkları genci öldürdü

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () – KAYSERİ’de Suriyeli 3 kişi, yan bakma yüzünden tartıştıkları 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun’u bıçaklayarak öldürdü. Kavgayı ayırmaya çalışan Yusuf Yurdakul ise ağır yaralandı. Olay,...

Kayseri’de 3 Suriyeli tartıştıkları genci öldürdü

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () – KAYSERİ’de Suriyeli 3 kişi, yan bakma yüzünden tartıştıkları 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun’u bıçaklayarak öldürdü. Kavgayı ayırmaya çalışan Yusuf Yurdakul ise ağır yaralandı.
Olay, dün 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. Suriyeli 3 kişi parktan geçtikleri sırada, iddiaya göre Mehmet Akkoyun  ile yan bakma yüzünden tartıştı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında  Suriyeli'ler Akkoyun'u, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan 38 yaşındaki Yusuf Yurdakul da bıçaklanarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Mehmet Akkoyun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yurdakul ise, genel cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. 
Adları henüz belirlenemeyen Suriyeli şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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