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Kayseri’de 3 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iş insanlarının da yargılandığı davada, 1’i tutuklu 3 sanığa, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Kayseri 2’nci Ağır...

Kayseri’de 3 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iş insanlarının da yargılandığı davada, 1’i tutuklu 3 sanığa, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Ercan Yazır ile tutuksuz sanıklardan Handan K. ve iş insanları Mustafa Şahin G, Mustafa S. ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu eski üyesi Nuh Mehmet S. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. Savunma yapan KTO Yönetim Kurulu eski üyesi Nuh Mehmet S., örgütle alakası olmadığını ileri sürerek, “Söz konusu yapıyla hiçbir bağım yok. KTO eski yöneticileri ve onların yeğenleri tarafından iftiraya uğradım. Beraatimi istiyorum” dedi. 
Tutuklu sanık Ercan Yazır ile tutuksuz sanık Handan K. de örgütle irtibatlarının olmadığını ileri sürerek, beraatlerini talep etti. Tutuksuz sanıklardan iş insanı Mustafa S. ise 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtip, “Bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.
1’İ TUTUKLU 3 SANIĞA HAPİS 
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, KTO Yönetim Kurulu eski üyesi Nuh Mehmet S ve iş insanı Mustafa Şahin G.’nin ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan beraatine karar verdi.
Heyet, tutuklu sanıklardan Ercan Yazır’ın ‘silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve mevcut durumunun devamını kararlaştırdı. Tutuksuz sanıklardan Handan K. de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'Etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak isteyen Mustafa S.'nin ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. 

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