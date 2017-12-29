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Kayseri’de 2 kadın öğretmene beraat kararı çıktı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Mor Beyin’ yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ‘ByLock IP’lerine yönlendirildiğini belirlemesi üzerine, Kayseri’de bu programı yükledikleri gerekçesiyle tutuksuz yargılanan...

Kayseri’de 2 kadın öğretmene beraat kararı çıktı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Mor Beyin’ yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ‘ByLock IP’lerine yönlendirildiğini belirlemesi üzerine, Kayseri’de bu programı yükledikleri gerekçesiyle tutuksuz yargılanan şüpheli 2 kadın öğretmen beraat etti.
Kaysiri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgütün kriptolu mesajlaşma programı ‘Bylock’ kullanıcısı olmak suçlarından tutuksuz yargılanan  ögretmen Ayşe Yasemin Ş., 11 bin 480 kişilik listede yer aldı.  Mahkeme heyeti, Ayşe Yasemin Ş.'ın suçsuz olduğu kanaatine varıp, beraatına hükmetti. Karar sonrası Ayşe Yasemin Ş. ve avukatı tazminat isteminde bulunmadıklarını belirterek, "Zor günler geçirdim ve suçsuz olduğum ortaya çıktı. Devletimizden hiçbir şekilde tazminat talebim yok" diye konuştu.
Aynı dosyada tutuksuz yargılanan ve Sarıoğlan’da İngilizce öğretmeni olarak çalışırken 'ByLock' kullandığı için meslekten ihraç edilen tutuksuz şüpheli Hacer D. de yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yayınladığı listede yer alması sonucu beraat etti. Beraat kararı sonrası Hacer D. itibarın her şeyden önemli olduğuna vurgu yaparak, "Mesleğimden 15 aydır ayrıyım. Ama benim için itibar her şeyden önce gelir. Mesleğime de inşallah dönerim" dedi.    

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