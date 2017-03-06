Kayseri’de 196 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya karayolunda yaptıkları yol denetiminde bir TIR'ın dorsesinde 196 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri saat 02.00’de Kayseri- Malatya Karayolunda yaptkları denetimde S.S yönetimindeki İstanbul plakalı çekici ve Denizli plakalı TIR’ı durdurdu. Yapılan incelemede çuvallarla gizlenen 196 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara dolu koliler bulundu. Olayla ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı.