Kayseri’de 14 FETÖ şüphelisi adliyede

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 kişiden 14'ü de adliyeye sevk edildi.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, muvazzaf ve emekli askerlerle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile askeri okullardan ilişiği kesilen öğrencilerin de aralarında bulunduğu 35 kişinin yakalanmasına yönelik Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Kayseri, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van'da önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 35 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden 6’sı sorgularının ardından serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Erzurum'da gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan diğer 14 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler İ.K., S.Y.G., O.S., L.Y., C.K., M.A.B.., A.D., M.A.K., R.M, Y.A., A.P., H.K., M.K. ve D.K. Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

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