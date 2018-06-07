Kayseri Valiliği'nin 4 personeli için FETÖ soruşturmasında takipsizlik

2016 yılı Temmuz ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri Valiliği'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Özçekiç, Protokol Müdürü Fatih Çağan, Özel Kalem Müdürü Ali Çokyaşar, İdari İşler Müdürü Murat Dirican gözaltına alınıp tutuklandı. 4 memur, cezaevinde 3,5 ay kaldıktan sonra salıverildi. Cumhuriyet savcılığı, memurlar hakkında, delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığını belirterek, takipsizlik kararı verdi. Valilik personelinin bu karar sonrası memurluk görevine dönebilecekleri belirtildi.
2016 yılı Temmuz ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri Valiliği'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Özçekiç, Protokol Müdürü Fatih Çağan, Özel Kalem Müdürü Ali Çokyaşar, İdari İşler Müdürü Murat Dirican gözaltına alınıp tutuklandı. 4 memur, cezaevinde 3,5 ay kaldıktan sonra salıverildi. Cumhuriyet savcılığı, memurlar hakkında, delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığını belirterek, takipsizlik kararı verdi. Valilik personelinin bu karar sonrası memurluk görevine dönebilecekleri belirtildi.