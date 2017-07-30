Kayseri Tur otobüsü devrildi: 26 yaralı - fotoğraflar
30 Temmuz 2017 Pazar 16:09
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Diyetisyen önerisi: Et ve ızgara yemeklerinde...
- 2(Görüntülü Haber) Hevezan'ın hayali...
- 3Hevezan'ın hayali beyin piliyle sağlığına...
- 4Donanımlı odyometristlerle sağlıkta...
- 5(Görüntülü Haber) Yediği petek balın...
- 6(Görüntülü Haber) Slikozis hastalarının...
- 7Yediği petek balın teli midesinden çıktı
- 8Yediği petek balın teli midesinden çıktı
- 9Slikozis hastalarının dramı: Bir bir...
- 10Slikozis hastalarının dramı: Bir bir...
- 1(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: 34...
- 2Bakan Yılmaz: 34 bin öğretmenin yerine...
- 3Bakan Yılmaz: 34 bin öğretmenin yerine...
- 4(Görüntülü Haber)Tercih döneminde Nişantaşı...
- 5Atılım Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısına...
- 6Tercih döneminde Nişantaşı NeoTech Kampüsü'ne...
- 7Tercih döneminde Nişantaşı NeoTech Kampüsü'ne...
- 8(Görüntülü Haber) Kadir Has Üniversitesi...
- 9Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller...
- 10Atılım'ın 5 yeni projesine TUBİTAK'tan...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
23.5B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü Haber) Yenikapı’da "Büyük...
- 2(Görüntülü Haber) Galatasaraylı Mariano...
- 3Yörük şenliğine katılan Bakan Elvan:...
- 4Kayseri'de tur midibüsü devrildi:...
- 5(Görüntülü Haber) Eski eşi ve kızını...
- 6(Görüntülü Haber) Frame Suites Bodrum,...
- 7(Görüntülü Haber) Maçka parkında bu...
- 8Arap ülkeleri bakanlarından, toplantısı...
- 9Arap ülkeleri bakanlarından, toplantısı...
- 10DHA ANKARA - Başbakan Yardımcısı Bozdağ:...
- 11Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Müftülerin...
- 12Bodrum'da çifte tabancalı saldırgan...
- 13(Görüntülü Haber) Üniversiteliler eski...
- 14YENİKAPI'DA "BÜYÜK KUDÜS"...
- 15(Görüntülü Haber) Üniversiteli genç...
- 16(Görüntülü Haber) İstanbul Triatlon...
- 17(Görüntülü Haber) Kayseri Tur otobüsü...
- 18Eski eşi ve kızını 'ev' için...
- 19FETÖ'den aranan Başbakanlık raportörü...
- 20TSK, Instagram'da hesap açtı
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:04
|05:51
|13:18
|17:11
|20:31
|22:09