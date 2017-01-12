Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!
KKTC Cumhurbaşkanı sözcüsü: Taraflar haritalarını sunup, BM’ye teslim edecek
Kıbrısla ilgili taraflar haritalarını BM'ye...

Kayseri saldırısı ile ilgili 4 asker de gözaltında

KAYSERİ’de 17 Aralık’ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen bombalı araçlı 14 Mehmetçiğin şehit olması ile sonuçlanan bombalı saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlanma aşamasına geldi. Aralarında...

Kayseri saldırısı ile ilgili 4 asker de gözaltında
KAYSERİ’de 17 Aralık’ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen bombalı araçlı 14 Mehmetçiğin şehit olması ile sonuçlanan bombalı saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlanma aşamasına geldi. Aralarında teröristlere bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4'ü asker 23 şüphelinin toplanan kanıtlarla birlikte nöbetçi mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.
Kayseri’nin merkez Talas ilçesi Zincidere Mahallesi'nde bulunan 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine giden sivil kıyafetli, silahsız komandolara yönelik saldırı sonrası 29 şüpheyi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı, alınan ifadelerinin ardından salıverildi. Gözaltındaki 23 kişi çapraz sorguya alınarak, ifadelerine başvuruldu. Şüpheliler arasında, daha önce PKK propagandası yaptıkları belirtilen gözaltındaki 4 askerin de PKK terör örgütünün TAK yapısına bilgi sızdırdıkları öne sürüldü.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55