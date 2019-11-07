Kayseri polisinin aradığı şüpheli, Adıyaman'da yakalandı

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçlaması ile aranan N.Y., Adıyaman'da polis tarafından yakalandı.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kayseri polisi tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçlaması ile aranan N.Y.'nin kentte olduğu belirledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri N.Y.'yi belirlenen adrese düzenlediği operasyon ile yakaladı. Şüphelinin işlemlerinin ardından Kayseri emniyetine teslim edileceği öğrenildi.

