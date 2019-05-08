Kayseri polisi, 21 yılda faili meçhul 14 cinayeti aydınlattı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği’nde görevli 28 kişilik ekip 21 yılda işlenen ve faili meçhul kalan cinayetlerin 14'ünü, büyük bir titizlikle çalışarak aydınlattı. Binlerce saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen, cinayet mahallindeki her detayı araştıran ekip, 1998 ile 2019 yılları arasında polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen faili meçhul cinayetleri bir bir çözdü.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNİ MEŞGUL EDEN CİNAYETLER

Çözülen cinayetler arasında Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden seri katil Hamdi Kayapınar ile eniştesi tarafından öldürülen Filiz Karadavut cinayeti gibi cinayetler de var.

Yapılan çalışmalarda 1998 yılında Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi’nde kabloyla boğularak öldürülen ve altınları çalınan Melahat Buharlıoğlu'nun cinayet zanlıları Abuzer Akbulut ve Kürşat Dumrul, 17 yıl sonra 2015 yılında ekibin çalışmaları sonucunda yakaladı. 2005 yılında Fevzi Aslan'ı öldüren Mehmet Şık 2014, yine aynı yıl öldürülen Huriye Arısoy'un cinayet zanlıları Hakan Deli ve Metin Karaman, 2014 yılında yakalandı. Ekipler, 2006 yılında öldürülen Filiz Karadavut'un cinayet zanlısı eniştesi Umut Çakırer'i ise 12 yıl sonra 2018 yılında yakalayarak adalete teslim etti. 2007 yılında Şahin Metiner'i, 2014 yılında Hüseyin Ekemen'i ve 2019 yılında Ufuk Akhan'ı öldüren Orhan Gökçek ise bu yıl yakalandı. Ekipler, 2012'de tabancayla öldürülüp cesedi sulama kanalına atılan İbrahim Doğan'ın cinayet zanlısı Arif Gönen'i de 2015 yılında yakaladı. 2014 yılında İlhami Temizer'i öldüren Mehmet Ali Kaya ile Mehmey Yüksek de 1 yıl sonra 2015 yılında yakalandı.

SERİ KATİL AVCI’YI DA AYNI EKİP YAKALADI

Aralarında kardeşinin de bulunduğu 7 kişiyi öldüren, cezaevinden tahliye olduktan sonra da geçen yıl özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) beğendiği tabancasını almak için pompalı tüfekle vurarak öldüren 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar da aynı ekip tarafından yakalandı. Ekipler son olarak, 2006 yılında Develi ilçesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Saliha Toker'in cinayetini aydınlatarak, zanlı Hasan Bulut'u 13 yıl sonra yakalamayı başardı.

Ekipler, jandarma bölgesinde de 2010 yılında öldürülen Sayal Say, Pembe Boraze ve akaryakıt görevlisi Selami Çakır'ın cinayet zanlılarını, jandarma ile yaptığı işbirliği kapsamında 2018-2019 yılları arasında yakalayarak adalete teslim etti.



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