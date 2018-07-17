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Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 11 asker adliyede

KAYSERİ merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.  Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce...

Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 11 asker adliyede
KAYSERİ merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. 
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında bakkal ve büfelerdeki kontörlü sabit hatlar üzerinden mahrem imamlar tarafından 1'i yarbay, 2'si binbaşı, 5'i yüzbaşı, 30'u üsteğmen, 50'si teğmen, 6'sı astsubay, 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere 98 askeri personelin arandığı belirlendi. Şüphelilerden 62'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı saptandı. Diğer 32'si muvazzaf, 36 şüpheliden 24'ü hakkında arama kararı çıkarıldı.
Geçen Cuma günü Kayseri merkezli İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. 
Emniyetteki sorguları tamamlanan 11 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabipliğ'e getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında 13 şüphelinin de arandığı bildirildi. 

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