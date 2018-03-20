Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 85 askere gözaltı kararı/ ek fotoğraflar
20 Mart 2018 Salı 10:16
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