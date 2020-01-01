Son Dakika
Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği
KAYSERİ Havalimanı'nda dış hatlar girişinde unutular çanta, paniğe neden oldu. Polisin güvenlik önlemi aldığı sırada gelen yolcu, çantasını teslim aldı. Sabah saatlerinde Kayseri Havalimanı'nda dış hatlar gelen yolcu girişindeki çantayı...
GÜVENLİK 01.01.2020, 13:44
KAYSERİ Havalimanı'nda dış hatlar girişinde unutular çanta, paniğe neden oldu. Polisin güvenlik önlemi aldığı sırada gelen yolcu, çantasını teslim aldı.
Sabah saatlerinde Kayseri Havalimanı'nda dış hatlar gelen yolcu girişindeki çantayı görenler, havalimanında görevli polislere haber verdi. Polis, paniğe neden olan çantanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Bu sırada gelen yolcu, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan yolcu, tutanak tutulması ardından içinde giysi olan çantasını teslim aldı.
Sabah saatlerinde Kayseri Havalimanı'nda dış hatlar gelen yolcu girişindeki çantayı görenler, havalimanında görevli polislere haber verdi. Polis, paniğe neden olan çantanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Bu sırada gelen yolcu, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan yolcu, tutanak tutulması ardından içinde giysi olan çantasını teslim aldı.
8°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 01 Ocak 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10